اعتماد أعمال تطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوى وتكليف جهة كبرى بها

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- إضافة إلى دعمه بمبلغ 10 ملايين جنيه من جامعة القاهرة

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، تم تكريم الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لبلوغه السن القانونية للمعاش، وتقديم الشكر له لمجهوداته الكبيرة التى بذلها فى كل الملفات المتعلقة بشئون الطلاب والعملية التعليمية خلال فترة توليه مهام منصبه.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة بمناسبة انتهاء العام الأكاديمي، مشيدا بانتظام العملية التعليمية والاستقرار والهدوء الذي شهدته أعمال الامتحانات.

واستعرض المجلس، القواعد المنظمة لمكتب تنسيق القبول بكليات الجامعة والمدن الجامعيةعلى أن تكون نفس القواعد التي تم العمل بها خلال السنوات الماضية، كما ناقش المجلس القواعد الخاصة بعمليات قيد الطلاب والتحويلات من وإلى الجامعة.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة المسئولة عن مشروع إسكان الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر وتأمين كل مجاورة يتم استلامها، كما اعتمد المجلس خطة تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" وتكليف جهة كبرى بأعمال التطوير.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، عمداء كليات الجامعة ومعاهدها بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتحقيق المزيد من إجراءات الترشيد في الإنارة العامة لجميع مقار الجامعة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على إنشاء برنامج علوم المعلومات وإدارة المعرفة في قسم المكتبات بكلية الآداب بنظام الساعات المعتمدة، كما وافق المجلس، على تعديل لائحة البرامج الدراسية الخاصة لبرنامج إعداد معلمي رياض الأطفال باللغة الإنجليزية بكلية التربية للطفولة المبكرة.

ووافق المجلس على توقيع عدد من اتفاقيات التعاون من بينها اتفاقية تعاون مع جامعة ايست لندن بالمملكة المتحدة في مجال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، وبرنامج الدبلوم المهني مع كلية الدفاع الوطني (أكاديمية ناصر العسكرية العليا)، كما تمت الموافقة على اتفاقية التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة حضرموت باليمن.

ووافق المجلس، على اللائحة الدراسية لدبلومين مهنيين في العلاج الطبيعي الأول في توصيف الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والتأهيل والثاني في العلاج الطبيعي للتأهيل التنفسي.

ووافق المجلس على إنشاء مركز التحول الرقمي ونظم الإدارة الإلكترونية للتدريب المهني والاستشارات الفنية بكلية الآداب.

كما وافق المجلس، على دعم مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) بمبلغ 10 لرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

واعتمد المجلس، الحساب الختامي للجامعة بأقسامها الأربعة في ضوء البيانات الواردة من الوحدات الحسابية التابعة لأقسام جامعة القاهرة، ومساهمة الجامعة العام الماضي في موازنة الدولة بمبلغ 3.5 مليار جنيه من التمويل الذاتي.