قائد مرتزقة فاجنر الروس يعلن وقف تجنيد مقاتلين مؤقتا والتركيز على أفريقيا وبيلاروسيا

قال قائد مجموعة مرتزقة فاغنر، يفغيني بريغوزين، إن قواته ستواصل أنشطتها في أفريقيا وبيلاروسيا، مع وقف تجنيد أي مقاتلين جدد في الوقت الراهن.

وأضاف في رسالة صوتية نشرها على حساب خاص بالمجموعة على تيلغرام، أن المجموعة تتخذ قرارا بشأن أهدافها التالية.

ونهضت مجموعة فاغنر بدور رئيسي خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونظم آلاف من أفرادها، تمردا قصيرا ضد القيادة العسكرية الروسية، في يونيو الماضي.

وقال بريغوزين في رسالته الصوتية إن معظم مقاتلي فاغنر في إجازة الآن، لأنه "قبل ذلك كانت هناك فترة طويلة من العمل الشاق".

وأضاف أن المجموعة بصدد اتخاذ قرار بشأن مهام مستقبلية، والتي "سيجري تنفيذها من أجل عظمة روسيا".

وقال في رسالته إن المجموعة ستظل "نشطة في أفريقيا وفي مراكز تدريب بيلاروسيا".

ولم يذكر تفاصيل أخرى على الرغم من أن فاغنر معروفة بنشاطها في عدة مناطق في أفريقيا، كما ينشط مقاتلوها أيضا في بيلاروسيا لتعليم قوات الدفاع الإقليمية.

وقال بريغوزين: "نظرا لأننا لا نواجه أي عجز في الأفراد، فإننا لا نخطط لإجراء أي عمليات تجنيد جديدة. وعلى الرغم من ذلك نثّمن للغاية تواصلكم معنا، وبمجرد احتياج الوطن الأم مجموعة جديدة قادرة على حماية مصالح بلادنا، فسوف نبدأ بالتأكيد عملية التجنيد".

وأضاف أنه لا توجد قيود على انتقال مقاتلي المجموعة إلى "هياكل قوات أخرى" لروسيا، و "للأسف، البعض" وافق على ذلك.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا، بعد فشل تمرد فاغنر في 24 يونيو ، مقاتلي المجموعة الذين لم يشاركوا في التمرد إلى توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية.

هجمات صاروخية

وفي تطورآخر، لقي نحو أربعة أشخاص مصرعهم صباح يوم الإثنين في مدينة كريفي ريه الأوكرانية جراء ضربات صاروخية روسية، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

كما أُبلغ، في ذات الوقت، عن هجوم بطائرة مسيّرة في منطقة بريانسك الحدودية الروسية، وقال حاكم المنطقة، ألكسندر بوغوماز، إن مركزا للشرطة أصيب في الهجوم.

كما أعلن مسؤولون روس يوم السبت أن ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانية أُسقطت في موسكو، في أحدث هجوم بطائرات مسيّرة على العاصمة الروسية.

وألقى عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، باللوم على أوكرانيا في الهجوم الذي أسفر عن تضرر مبنيين إداريين، على الرغم من عدم وقوع إصابات.

وحذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من عودة الحرب إلى روسيا، وأن الهجمات على الأراضي الروسية هي "عملية حتمية وطبيعية وعادلة تماما" للحرب بين البلدين.