العراق يمنح سمات الدخول لمواطني التعاون الخليجي لإحياء أربعينية الأمام الحسين

قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، منح سمات دخول سياحية فردية أو جماعية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لاتتجاوز شهرا لإحياء أربعينية الأمام الحسين خلال الشهر المقبل في محافظة كربلاء /112كم جنوبي بغداد/.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ترأس اليوم جلسة للحكومة العراقية وتقرر منح سمات الدخول لزوار دول مجلس التعاون الخليجي لإحياء أربعينية الأمام الحسين من خلال منح البعثات الدبلوماسية في دول المجلس (السعودية وعُمان والبحرين والإمارات وقطر والكويت) صلاحية منح سمة دخول سياحية فردية أو جماعية لمواطنيها الخاصة بالزيارة الأربعينية للمنافذ كافة على ألَّا تتجاوز مدة الإقامة شهرًا واحدًا من تاريخ دخول الأراضي العراقية".

وأوضح "أن منح سمات الدخول لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ستكون عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية والاستغناء عن اللاصق الخاص ويكون بديله ختمًا خاصًّا بالزيارة يكتب فيه سمة دخول اعتيادية خاصة بزيارة الأربعينية لتسهيل وتسريع دخول الزائرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشـكل انسيابي ودون تأخير أثناء تواجدهم في المطارات والمنافذ".

كما أوضح البيان أن الحكومةُ طلبت من وزارتي المالية والنقل والجهات الحكومية الأخرى تعليق العمل طيلة الفترة المحددة باستيفاء رسوم المركبات الخاصة بالزائرين، الداخلة من منفذي صفوان وعرعر، مع تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز من الجهات المختصـة في دائرتي الجمارك والإقامة وفقًا للقانون.

وألزمت الحكومة العراقية بأن" يكون التدقيق الأمني للزائرين من قبل الجهة الأمنية المختصـة في المنافذ كافة، من خلال النظام الأمني لتحقيق الهوية الوطنية وعلى الدوائر كافة، العاملة في المنافذ الحدودية، تعزيز كوادرها البشرية بما يضمن استمرار العمل على مدار 24 ساعة، ويكون هذا القرار ساريا لغاية السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل.