أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء تراجع معدل البطالة في اليابان خلال يونيو إلى5ر2% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد تراجعه في الشهر السابق إلى 6ر2%

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل توافر الوظائف في اليابان بلغ خلال يونيو الماضي 30ر1 وظيفة لكل باحث عن عمل، مقابل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 32ر1 وظيفة مقابل 31ر1 وظيفة في مايو الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع معدل المشاركة في قوة العمل في اليابان خلال يونيو الماضي إلى 1ر63% مقابل 9ر62% خلال الشهر السابق.

وأظهرت بيانات مكتب رئيس الوزراء الياباني الصادرة أمس الاثنين تحسن مؤشر ثقة المستهلكين للشهر الخامس على التوالي خلال يوليو الماضي، ليصل لأعلى مستوى منذ أكثر من عام ونصف.

وقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 1ر37 في يوليو الماضي مقارنة بـ 2ر36 في يونيو الماضي.

وقد ارتفع المؤشر الذي يعكس رغبة الأسر في شراء السلع المعمرة إلى 1ر31 مقارنة بـ 9ر29، كما ارتفع مؤشر نمو الدخل بواقع 3ر0 نقطة ليصل إلى 2ر39.