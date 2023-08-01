طارق الشناوي عن وحدة التحري بنقابة الموسيقيين: تشعر أنك مسجل خطر

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه لا يواجه مشكلة مع الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أنه حضر لقاء نظمه الأخير بحضور المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، وآخرين للحديث عن كيفية مواجهة المشكلات.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن نقيب الموسيقيين ارتكب خطأين خلال الفترة الأخيرة، أولهما الطلب من الفنان أحمد سعد، الاعتذار للمرأة التونسية بشكل مباشر، دون تحقيق في الواقعة.



ولفت إلى أن «كامل» أخطأ في معالجة حفل ترافيس سكوت، مضيفًا: «في 10 دقائق بيعت 10 آلاف تذكرة، فما رد الفعل عندما يكتبون إننا قادمون للقاهرة والهرم ثم فوجئنا بإلغاء الحفل؟ الشكل بايخ والاعتذار لا معنى له، والمشكلة غريبة».



وعن تأييد النقيب الأسبق الفنان هاني شاكر، لإلغاء حفل «سكوت»، أعرب عن اختلافه مع وجهة نظر «شاكر»، قائلًا إن تطبيق القواعد على فنان ما وعدم تطبيقها على آخر، يؤدي إلى ازدواجية المعايير.



ونوه أن إنشاء وحدة داخل النقابة للتحري عن المطربين «كلمة قاسية جدًا»، معقبًا: «تشعر أنك مسجل خطر، النقابة ليس دورها التحري، هناك رقابة منذ عام 1912، والنقابة أهدافها أخرى بخلاف التحريات، فهي تحمي الأعضاء وتدافع عنهم وتساهم في خلق مناخ صحي».