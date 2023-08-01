ممثلون عن الولايات المتحدة وطالبان يختتمون اجتماعا رفيع المستوى في الدوحة

اختتم ممثلون عن الولايات المتحدة وحركة طالبان، اجتماعا رفيع المستوى في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة خطوات بناء الثقة، بحسب ما أعلنه الجانبان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وخلال اللقاء الذي استمر لمدة يومين، حث المسئولون الأمريكيون الحكام الفعليين لأفغانستان على تغيير السياسات المسئولة عن تدهور الوضع الخاص بحقوق الإنسان في البلاد، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات والمجتمعات الضعيفة، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية التابعة لطالبان في بيان منفصل، إن رفع القوائم السوداء وقوائم المكافآت، ووقف تجميد الأصول المصرفية الأفغانية، من بين مطالبهم الرئيسية.

ومنذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان، منعت طالبان الفتيات والنساء من الحصول على التعليم والعديد من فرص العمل، بالإضافة إلى فرضها لسلسلة من السياسات الصارمة التي حدت من حقوق الإنسان بالنسبة للمواطنين الأفغان.

ولم تعترف أي دولة في العالم حتى الآن بحكومة طالبان.