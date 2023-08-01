300 ألف جنيه فقط، أخر ما تبقى من المبلغ المطلوب لإنقاذ حياة طفلة لم تتم عامها الثالث، من مرض ضمور العضلات الشوكي الذي أصابها من النوع الثاني فبعد رحيل شقيقتها بنفس المرض، لم يبق لدى والدا صفا سوى بصيص أمل لنجاتها.

لكن حسابات التبرع التي تسمح بها وزارة التضامن الاجتماعي في حالات الضمور عادة ما يكون مدتها سنة، ولم يتبقى أمام الطفلة سوى 14 يوما فقط لتجميع مبلغ 300 ألف جنيه بعد المليون، لشراء الدواء، حسبما قال المهندس سالم حسين، مدير الحملة الإلكترونية للتبرع لصفا، عن صفحة "باور أوف سوشيال ميديا".

وأضاف سالم ل"الشروق" أن التبرعات حاليا وصلت لمليون جنيه، بزيادة 200 ألف جنيه عن الأسبوع الماضي، ويتبقى 300 ألف لإتمام المبلغ المستهدف.

* أم مكلومة تبتلى بطفلتين لديهما نفس المرض

ترغب الأم المكلومة ألا تتحول طفلتها صفا إلى ذكرى مثل ابنتها حبيبة، لكن رغبتها باتت تقترب من المستحيل بسبب تكلفة علاجها السنوي باهظ الثمن الذي وصل لمليون و300 ألف جنيه.

وانتشرت قصة صفا - ذات العامين و11 شهرا- على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "أنقذوا صفا" استكمالا لحملات التبرعات الشعبية لأطفال ضمور العضلات الشوكي من النوع الثاني، التي تتم عبر حسابات بنكية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وحظت قصة الطفلة صفا بتفاعل وتعاطف كبيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ممن شاركوا الوسم، لدفع عجلة التبرعات الشعبية، بالإضافة لصفحة "باور أوف سوشيال ميديا" التي تتابع حالتها، حيث يتولى فريقها عبر فيسبوك، حملات خيرية إلكترونية، لتشجيع التبرعات الشعبية للأطفال مرضى الضمور العضلي الشوكي من النوع الثاني، وذلك منذ عامين.

لم تعد صفا قادرة على النهوض أو تناول الطعام، بالإضافة لاحتمال تعرضها للتنفس الصناعي بسبب تأثير المرض على عضلات الجسم وبينها عضلات التنفس كعرض متطور للمرض، الذي يؤدي لضعف كل العضلات والشلل ثم الوفاة.

والأمر الذي ترك الأهل في حالة رعب، هو أن عمر صفا الحالي سنتين و 11 شهرا، بما يصعب استجابتها للدواء، ويحتم سرعة صرفه، بالإضافة لصعوبة إتمام المبلغ السنوي البالغ مليون و300 ألف جنيه.

* دواء السنة الواحدة مليون و300 ألف.. شراب بدلا من الحقنة الجينية

كان من المفترض أن تحصل صفا على الحقنة الجينية مثل الأطفال التي نجحت حملتهم في جمع 40 مليون جنيه ثمن الحقنة، لكن تم تغيير بروتوكول العلاج، ليصبح دواء شراب (ريسديبلام) بديلا للحقنة الجينية، يؤخذ مدى الحياة وتتكلف قيمته في السنة الواحدة مليون و300 الف جنيه.

* كيفية التبرع

جميع جهات التبرع خاضعة الإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال كود فوري رقم ( 90008) او عبر تطبيق (ماي فوري) على (ادعم صفا محمود)، أو عبر البنك الأهلي المصري، حساب باسم (صفا محمود شعبان عبد الغني) رقم (1469551515638700018)، أو عبر بنك (سي آي بي) حساب باسم (صفا محمود شعبان عبد الغني (100055648195).

* علاج باهظ.. ما هو مرض الضمور العضلي الشوكي؟

الضمور العضلي الشوكي بنوعيه الأول والثاني، هو مرض سببه خلل في جينات الجسم ويسبب تيبس في العضلات وفي حالة التدهور يؤثر على عضلات التنفس والقلب بما يسبب الوفاة.

ويحدد الأطباء علاج المرض إما بدواء شراب يبلغ التكلفة الكلية له مليون و300 ألف جنيه خلال عام، أو العلاج بحقنة مرة واحدة في العمر، يبلغ سعرها لعلاج ضمور العضلات من النوعين الأول والثاني 40 مليون جنيه، ويتم استيراده من الخارج بالطلب، ويلزم أخذها قبل إتمام الطفل سن العامين لضمان فعاليته، وفي حال تأخر لما بعد العامين يؤدي لانتشار أكبر لضمور العضلات قد يطال عضلات التنفس والقلب ويؤدي للوفاة.