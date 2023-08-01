وفاة الممثل الأمريكي أنجوس كلاود عن 25 عاما

توفي الممثل الأمريكي أنجوس كلاود، عن عمر ناهز 25 عاما.

وقالت أسرة كلاود في بيان يوم الاثنين: "ببالغ الحزن نقول وداعا لإنسان لا يصدق اليوم"، وفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز.

وأضاف البيان: "كفنان وصديق وأخ وابن ، كان أنجوس مميزا لنا جميعا من نواح كثيرة، وقد دفن والده في الأسبوع الماضي وكافح بشدة مع هذه الخسارة".

وأضاف: "الراحة الوحيدة التي لدينا هي معرفة أن أنجوس لم شمله الآن مع والده، الذي كان أفضل صديق له. كان أنجوس منفتحا بشأن معركته مع الصحة العقلية ونأمل أن تكون وفاته تذكيرا للآخرين بأنهم ليسوا وحدهم ويجب ألا يقاتلوا هذا بمفردهم في صمت".

واشتهر كلاود بعمله في المسلسل الأمريكي "يوفوريا: أو "نشوة" إلى جانب أعمال أخرى وظهوره في مقاطع موسيقية مصورة.

وأضاف بيان الأسرة: "نأمل أن يتذكره العالم بسبب روح الدعابة والضحك والحب للجميع. نطلب الخصوصية في هذا الوقت لأننا ما زلنا نتعامل مع هذه الخسارة المدمرة".