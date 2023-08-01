أطلقت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، مبادرة تحت عنوان: "كنوز الفيوم"؛ للتعريف بالتاريخ الأثري لمحافظة الفيوم ولتنشيط السياحة.

وأكد الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم، أن المبادرة تستهدف الارتقاء بالوعي الأثري للشباب والأطفال والنشء، عن طريق شرح التاريخ الأثري بكل أنواعه وسرد الأحداث والقصص التاريخية داخل المكان الذي شهد هذه الأحداث، عملا بمبدأ أن التاريخ والأصل والعراقة يمثل جزءا كبيرا من الهوية والانتماء والاعتزاز بالوطن.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، إن المبادرة تتضمن التعريف بالتاريخ العريق للفيوم ودورها، واهتمام الملوك بها عبر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات، ومناطقها السياحية والأثرية والمشروعات القومية على أرضها.

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى التعرف على مقومات التراث الحضاري المتنوع بمحافظة الفيوم، مثل محمية التراث العالمي بوادي الحيتان - منطقة قصر قارون - منطقة كوم أوشيم - مدينة ماضي الأثرية - هرم هوارة هرم اللاهون ومعبد قصر قارون، ومراكز الحرف التراثية المميزة مثل قرية تونس وصناعة الخزف وقرية النزلة للفخار ومنطقة عين السيلين، والتراث في حاجة ماسة إلى الحفاظ عليه، وتسويقه سواء داخليا أو خارجيا.

وأوضحت أن المبادرة استطاعت تنظيم العديد من الفعاليات وجولات أثرية، تضم المدارس والجامعات، وتنظيم جولات مجانية ومحاضرات للتعرف على المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، والتاريخ المصري القديم والتاريخ الإسلامي والتاريخ القبطي والتاريخ البطلمي، وباتت هذه الفعاليات حريصة على استقطاب المزيد من الشباب والأطفال وجميع فئات المجتمع؛ حرصًا على نشر الوعي الأثري بمحافظة الفيوم.