أثار العثور على جسم غريب على أحد الشواطئ الأسترالية، الكثير من الشكوك حول هويته؛ حيث رجح البعض بأنه خردة لبقايا مركبة فضائية، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وذهبت وكالة الفضاء الأسترالية لاستنتاج مشابه، بقولها إن الجسم كان على الأرجح حطامًا من المرحلة الثالثة المستنفدة من مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية.

وجاء ذلك قبل أن تؤكد المصادر المسئولة، بأن الجسم الغريب هو حطام من صاروخ هندي قديم، وبعد أن تقرر وضعه تحت حراسة الشرطة، تم العدول عن القرار سريعا، بعدما سرعان ما تم التأكد بأنه آمن وليس خطرًا على المجتمع.

واكتُشف ذلك الجسم الغريب عن طريقة سيدة وزوجها، بعد أن رأوا شيئا طافيا على مياه البحر، ليقرروا سحبه من على الشاطئ وإبلاغ السلطات.