تونس تبحث سبل استقطاب الاستثمارات العربية والخليجية بالمجال السياحي

بحثت مديرة ديوان وزارة السياحة التونسية لمياء كاهية، مع رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد، سبل تطوير تونس كوجهة سياحية في الأسواق العربية في مجالات السياحة الترفيهية والطبية والاستشفائية وسياحة المؤتمرات والأعمال، وسبل تعزيز واستقطاب الاستثمارات العربية والخليجية بالمجال السياحي.

وأكدت كاهية – بحسب بيان وزارة السياحة ضرورة العمل المشترك مع المهنيين والمنظمة العربية للسياحة بما يمكّن من مزيد من الانفتاح على الأسواق العربية، داعية إلى أهمية بعث شراكة فاعلة تهدف إلى الترويج للوجهة التونسية بالمنطقة العربية عبر الاستفادة من شبكة علاقات المنظمة ودورها الفاعل في تطوير السياحة العربية البينية.

بدوره، أكد الدكتور بندر بن فهد آل فهيد استعداد المنظمة العربية للسياحة إلى دعم السياحة في تونس والمضي في الخطط والاستراتيجيات التي بدأت الوزارة في تفعيلها وتنفيذها ضمن برنامج متكامل بالشراكة مع المنظمة.

وبحسب البيان، تناول اللقاء أيضا أبرز الصعوبات التي من شأنها أن تعيق تطوير جذب السياح والاستثمارات العربية إلى تونس، ومن بينها بعض المشاكل الإدارية التي تم التأكيد على وجوب تجاوزها وإيجاد حلول فعلية لها، وإحداث خطوط مباشرة بين البلدان العربية، وتسهيل إجراءات السفر والحصول على التأشيرات السياحية.

كما تم التأكيد على وجوب إعداد لقاءات دورية بين كل الأطراف المعنية بهدف وضع برنامج مشترك لتطوير الوجهة التونسية بمختلف الأسواق السياحية العربية والخليجية.