 وفد من وزارة التجارة والصناعة السنغافورية يزور مؤسسة التدريب التقني والمهني السعودية لبحث سبل التعاون - بوابة الشروق
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وفد من وزارة التجارة والصناعة السنغافورية يزور مؤسسة التدريب التقني والمهني السعودية لبحث سبل التعاون


نشر في: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 11:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 11:51 ص

زار وفد سنغافوري، برئاسة مديرة قسم الأسواق الناشئة في وزارة التجارة والصناعة ماجدلين لوه، مقر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الرياض بالسعودية، اليوم الثلاثاء، حيث التقى بممثلي المؤسسة لمناقشة فرص التعاون في مجال التدريب التقني والمهني.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي سلطان الصنيع، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة مواضيع تتعلق بأعمال اللجنة السعودية السنغافورية، وبحث فرص الأعمال والتعاون في مجال التدريب التقني والمهني ومذكرة التفاهم المعلن عنها مؤخراً وآلية تفعيلها، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات متنوعة تخص التدريب التقني والمهني، مما يمكن أن يفتح الباب أمام فرص جديدة للمدربين والمتدربين في كلا البلدين.


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