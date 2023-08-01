 اتحاد الكرة: العائد المادي من كأس السوبر الجديد يتجاوز 50 مليون جنيه - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 أغسطس 2023 1:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يستحق لقب أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز 2022-2023؟
النتـائـج تصويت

اتحاد الكرة: العائد المادي من كأس السوبر الجديد يتجاوز 50 مليون جنيه

كريم صلاح
نشر في: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 1:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 1:18 ص

قال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، إن زيادة عدد أندية كأس السوبر المصري للأبطال، إلى 4 سيعطي حضورا جماهيريا أكثر.

وأضاف الدرندلي في تصريحات تليفزيونية: "كان العائد المادي من بطولة كأس السوبر المصري بالسابق 15 مليون جنيه، لكن الآن سيتجاوز العائد أكثر من 50 مليون جنيه في هذه البطولة".

وأكمل: "لم نحدد بعد العوائد المالية للفرق الأربعة المشاركة بالسوبر، نعطي الفرص لفرق أخرى للمشاركة في هذه البطولة لتحسين المستوى الفني للأندية واللاعبين".

وتابع: "موعد البطولة متوقف حسب مباراة السوبر الإفريقي، لكنه سيكون بالتنسيق مع عامر حسين، والموعد المبدئي سيكون ما بين نهاية شهر أكتوبر إلى بداية شهر نوفمبر".

وأتم: "هناك رحلات جماهيرية بين مصر والإمارات لتنشيط السياحة، مجلس أبو ظبي رحب بالفكرة وسيكون لها مردود سياحي ومالي جيد".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك