اتحاد الكرة: العائد المادي من كأس السوبر الجديد يتجاوز 50 مليون جنيه

قال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، إن زيادة عدد أندية كأس السوبر المصري للأبطال، إلى 4 سيعطي حضورا جماهيريا أكثر.
وأضاف الدرندلي في تصريحات تليفزيونية: "كان العائد المادي من بطولة كأس السوبر المصري بالسابق 15 مليون جنيه، لكن الآن سيتجاوز العائد أكثر من 50 مليون جنيه في هذه البطولة".
وأكمل: "لم نحدد بعد العوائد المالية للفرق الأربعة المشاركة بالسوبر، نعطي الفرص لفرق أخرى للمشاركة في هذه البطولة لتحسين المستوى الفني للأندية واللاعبين".
وتابع: "موعد البطولة متوقف حسب مباراة السوبر الإفريقي، لكنه سيكون بالتنسيق مع عامر حسين، والموعد المبدئي سيكون ما بين نهاية شهر أكتوبر إلى بداية شهر نوفمبر".
وأتم: "هناك رحلات جماهيرية بين مصر والإمارات لتنشيط السياحة، مجلس أبو ظبي رحب بالفكرة وسيكون لها مردود سياحي ومالي جيد".