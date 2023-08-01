ارتفع حجم التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية بنسبة 7.7% في يونيو مقارنة بالعام السابق على خلفية انتعاش الطلب على خدمات السفر، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكوري، اليوم الثلاثا، أن قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت بلغت 18.42 ترليون وون كوري في يونيو، مقارنة بـ17.1 ترليون وون في العام السابق، مشيرةً إلى أن خدمات السفر والنقل قادت النمو، حيث قفزت بنسبة 30.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.96 تريليون وون.

فيما ارتفعت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات عبر الإنترنت بنسبة 14.8% لتصل إلى 2.41 تريليون وون، وارتفعت مبيعات القسائم الإلكترونية بنسبة 46.7%، لتصل إلى 734 مليار وون.

فيما بلغ الطلب على خدمات توصيل الطعام 2.1 تريليون وون، بزيادة قدرها 0.8% على أساس سنوي، ووصلت مبيعات الملابس عبر الإنترنت إلى 1.5 تريليون وون، بانخفاض 1.7% خلال هذه الفترة.

كما ارتفعت المشتريات التي تمت عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة الأخرى بنسبة 5.8% على أساس سنوي لتصل إلى 13.44 تريليون وون، وشكلت 73% من إجمالي قيمة التسوق عبر الإنترنت، بانخفاض 1.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، وفقاً للبيانات.

في غضون ذلك، بلغ الشراء المباشر لكوريا الجنوبية للبضائع من مراكز التسوق عبر الإنترنت في الخارج في الربع الثاني 1.63 تريليون وون في يونيو.

وبحسب المنتجات، شكلت الملابس وعناصر الأزياء الأخرى 756.7 مليار وون من إجمالي المشتريات المباشرة للبلاد، بزيادة 45.8% على أساس سنوي، تليها المواد الغذائية بـ382.6 مليار وون، والتي ارتفعت بنسبة 6.7% خلال هذه الفترة، فيما وصلت المبيعات الخارجية المباشرة لكوريا الجنوبية عبر مراكز التسوق عبر الإنترنت إلى 453.6 مليار وون في يونيو، بانخفاض 10.3% على أساس سنوي.

واستحوذت الصين على 309.2 مليار وون، تليها الولايات المتحدة. بـ60 مليار وون واليابان بـ51.5 مليار وون.