وزارة الداخلية الألمانية تعتبر فرض مزيد من الضوابط الحدودية غير مناسب

تعالت أصوات من التحالف المسيحي في ألمانيا بالمطالبة بفرض مزيد من الضوابط على الحدود للحد من تدفق اللاجئين، وذلك بالتزامن مع مقترح بوضع آلية جديدة لتوزيع طالبي اللجوء واللاجئين داخل ألمانيا من قبل إحدى السياسيات في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تنتمني إليه وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر.



ورفضت وزارة الداخلية التعليق على مقترح وزيرة شئون الاندماج المحلية في ولاية برلين كانسل كيتسيلتبه. وأشارت الوزارة إلى أن هذا شأن يخص الولايات. وقال متحدث باسم الوزارة ردا على استفسار إن إعادة فرض رقابة على الحدود الداخلية بصورة مؤقتة ليست موضع نقاش في الوقت الحالي، مضيفا أن الوزارة على علم بالمناقشات الجارية في الولايات بشأن تغيير محتمل في توزيع لطالبي اللجوء.



وأكد المتحدث أن الولايات وحدها هي المختصة بهذا الشأن، موضحا أنه بموجب اتفاق "كونيش شتاين" تحدد كل ولاية حصتها في قبول اللاجئين.



ويحدد اتفاق "كونيش شتاين" كيفية مشاركة الولايات في التمويل المشترك. ويُجرى حساب ثلثي الحصة التي يتعين على الولاية تحملها بناء على الإيرادات الضريبية والثلث الأخير على عدد سكان الولاية.



وكانت كيتسيلتبه قالت في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحتاج إلى إصلاح اتفاق كونيش شتاين. نحن بحاجة إلى قاعدة خاصة لولايات مثل برلين"، مبررة ذلك إلى أن ولايات مثل برلين مكتظة بالسكان ولديها مساحة محدودة فقط لإيواء لاجئين جدد.



وبحسب بيانات المكتب الاتحادي لشئون الهجرة واللاجئين، فإن حصة برلين من استقبال اللاجئين تبلغ 5.2%. وزاد تدفق اللاجئين إلى ألمانيا مؤخرا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.



وقال خبير الشئون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ألكسندر تروم: "ألمانيا تمر بأسوأ أزمة هجرة منذ سنوات، لذا فإن إعادة التوزيع بين الولايات لا يساعد"، مشيرا إلى أن نقص المساحات السكنية والمدارس والرعاية الطبية غير مقتصر على ولايات بعينها، وقال: "لا تزال الحكومة الاتحادية ترفض حماية حدودنا والرقابة عليها".