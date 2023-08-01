محافظا جنوب سيناء وظفار العمانية يناقشان آليات التوأمة بين شرم الشيخ وصلاله

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استقبل صاحب السمو مروان بن تركي أل سعيد، محافظ ظفار العمانية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة آليات تفعيل التعاون السياحي والثقافي والاستثماري بين مصر وعمان.

جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث، والمنعقد في مدينة صلاله بسلطنة عمان خلال الفترة من 28 يوليو الماضي حتى 1 أغسطس الجاري.

ودعا اللواء خالد فودة، محافظ ظفار العمانية، لزيارة مدينة شرم الشيخ، وعقد اتفاقية توأمة بين مدينتي شرم الشيخ ومدينة صلاله، لتفعيل أوجه التعاون وتبادل الزيارات والأنشطة المختلفة.

وقدم محافظ جنوب سيناء، الشكر لمحافظ ظفار على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى العربي الهام.

وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء خالد فودة، درع محافظة جنوب سيناء إلى محافظ ظفار تقديرًا لجهوده.