الحكومة الصينية تمنح المدن سلطة وضع السياسات العقارية

أعلن مجلس الدولة (الحكومة) الصينية برئاسة رئيس الوزراء لي كشيانج، منح المدن الصينية المختلفة سلطة تحديد السياسات المنظمة للقطاع العقاري فيها بما يضمن التطور الصحيح والمستقر للسوق العقارية.

ونقلت قناة "سي.سي.تي.في" التلفزيونية الرسمية في الصين القول، إن مجلس الوزراء أكد حاجة الصين إلى تعديل وتحسين سياساتها العقارية، مضيفا أنه يجب تنشيط أسواق المال الصينية وتعزيز ثقة المستثمرين فيها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تأكيد مجلس الوزراء الصيني أهمية تحفيز القطاع الخاص بهدف تنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي يواجه حالة من التباطؤ.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي طالبت الحكومة الصينية بتخفيف شروط التمويل العقاري في البلاد، وإلغاء القواعد التي كانت تستبعد بعض الأشخاص من الحصول على قروض بالفوائد المخفضة التي يستفيد منها من يشتري مسكن لأول مرة.

ودعا وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونج خلال اجتماع مع شركات تطوير عقاري وتشييد إلى اعتبار مشتريي المساكن الذين حصلوا على قروض تمويل عقاري وسددوها تماما، مشترين لأول مرة وبالتالي يمكنهم الاستفادة من الفوائد المخفضة، في محاولة من جانب السلطات الصينية لدعم السوق العقارية في البلاد والتي تعتبر مكونا رئيسيا من مكونات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما دعا الوزير إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات مثل تقليل قواعد الأقساط التنازلية وتقليل فوائد التمويل العقاري على من يشتري مسكن لأول مرة.