أمريكا تقيد حق المجريين في دخول البلاد بدون تأشيرة دخول

قررت الولايات المتحدة تقييد حق المواطنين المجريين في السفر بدون الحصول على تأشيرة دخول، حسبما أعلنت السفارة الأمريكية في بوادبست، اليوم الثلاثاء، ويرجع ذلك إلى عملية التجنيس المجرية المبسطة.

وقالت السفارة في بيان، "إن عملية التجنيس المبسطة التي تقوم بها الحكومة المجرية منحت الجنسية المجرية لنحو مليون شخص في الفترة ما بين 2011 و2020 بدون إجراءات أمنية كافية لتحديد هويتهم".

وأشارت إلى الإخفاق من جانب حكومة المجر في "التعامل مع نقاط الضعف الأمنية الناجمة عن التطبيق المبكر لعملية التجنيس المبسطة بشكل كامل".

وأكدت السفارة، أنه تم خفض فترة صلاحية النظام الإلكتروني لتصاريح السفر من عامين إلى عام بالنسبة لحاملي جواز السفر المجري، كما أن الصلاحية مقيدة بالاستخدام مرة واحدة.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان وافقت على اتخاذ هذا الإجراء عام 2011، الذي من شأنه تبسيط منح الجنسية المجرية لأفراد العرقية المجرية الذين يعيشون في الخارج.

ويشار إلى أن العلاقات بين المجر والولايات المتحدة متوترة، في ظل انتقاد واشنطن لسياسات أوربان نحو روسيا من ناحية وأوكرانيا من ناحية أخرى، كما أن هناك خلافات بشأن القيود على الصحافة واستقلال القضاء وحقوق الأقليات الجنسية.

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