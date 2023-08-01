ألمانيا: مهرجان لموسيقى هارد روك يتحول إلى أرض طينية وأوحال ويتسبب في فوضى مرورية

تسببت الأمطار والطين والأوحال والاختناقات المرورية في عرقلة وصول آلاف الزوار إلى مهرجان موسيقى "هيفي ميتال" الأسطوري في قرية واكين شمال ألمانيا اليوم الثلاثاء كما أدت فى بعض الحالات إلى منع وصول حشود غفيرة لمكان إقامة المهرجان .

وكانت النسخة الـ32 من مهرجان واكين الذى يقام بمناطق مفتوحة ، والتي كانت من المقرر أن تبدأ غدا الأربعاء وتجذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم في كل عام، قد تعرضت لتهديدات لعدة أيام بسبب الأمطار التي حولت مناطق التخييم والطرق الموصلة إليه إلى طرق طينية موحلة لا يمكن المرور فيها وفوضى مرورية.

وأعلن المنظمون مساء اليوم الثلاثاء التوقف التام لوصول حاملي التذاكر المسافرين إلى منطقة المهرجان بالسيارات والشاحنات ووصفوا الوضع الفوضوي بأنه يشكل خطرا على السلامة.

وكتب المنظمون على موقعهم الإلكتروني "نحث جميع محبي موسيقي ميتال في المركبات بجميع أنواعها على إلغاء رحلتهم إلى واكين إذا كانوا بالفعل في طريقهم إليها، أو عدم البدء في الرحلة على الإطلاق. وهذا ينطبق حتى نهاية المهرجان.. إنه أمر محزن أن نضطر إلى اتخاذ هذا القرار الصعب".

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