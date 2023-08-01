البلشي وعوض يتفقان على إعادة فتح مكتب تأمينات نقابة الصحفيين ويناقشان حل مشاكل الأعضاء

استقبل اليوم الثلاثاء، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، وناقش اللقاء استمرار التعاون بين الهيئة والنقابة لما فيه مصلحة الزملاء.

و تضمن اللقاء طرح عدد من الملفات التأمينية الخاصة بالزملاء الصحفيين حيث تم الاتفاق خلال اللقاء على إعادة فتح مكتب التأمينات بالنقابة على أن يتواجد به ثلاثة من خبراء الهيئة لمدة شهر للرد على ومتابعة جميع استفسارات الصحفيين وتدريب عدد من موظفي النقابة لتقديم الخدمات التأمينية للصحفيين بصفة دائمة من خلال المكتب.

وطرح نقيب الصحفيين خلال اللقاء عددًا من القضايا التأمينية للزملاء منها إعادة فتح الملفات التأمينية، حيث أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات على تفعيل القرار الذي يسمح للصحفيين بالتأمين على أنفسهم بحد أدنى ١٧٠٠ جنيها وبدون حد أقصى مقابل سداد حصة تبلغ قيمتها 21% من الأجر التأميني على أن يتم ذلك من خلال مكتب النقابة بعد إعادة تفعيله أو من أي من المكاتب التابع لها الصحفي. وناقش اللقاء سبل التنسيق بين النقابة والهيئة القومية للتأمينات وهيئة التأمين الصحي لتفعيل اشتراك الصحفيين في التأمين الصحي في إطار القانون والقواعد المنظمة لذلك.

وحول ضم المدد التأمينية السابقة للمشتركين الذين توقفت ملفاتهم، أكد اللواء جمال عوض أن ذلك متاح في حالة إعادة الاشتراك التأميني، مشيرًا إلى أن الصحفي المؤمن عليه لمدة عشر سنوات أو أكثر يحق له شراء مدة تأمينية مماثلة للمدة الفعلية، وأنه يمكن ضم المدد التأمينية السابقة والاستفادة بالمزايا التي يكفلها القانون.

كما أكد رئيس الهيئة أيضا أن القانون يكفل للمؤمن عليهم تسوية الموقف التأميني لمن بلغ سن الستين للحصول على المعاش القانوني في حال استمرار التأمين عليه دون النظر إلى مديونية الجهة التابع لها التأمين.

وقدم نقيب الصحفيين خلال اللقاء عددًا من المذكرات تخص الملفات التامينية لعدد من الصحفيين، ووعد رئيس الهيئة بالرد عليها وتوضيح القواعد العامة والقانونية بشأنها.

وفي ختام اللقاء اتفق نقيب الصحفيين،مع رئيس الهيئة القومية للتأمينات ، على لقاء مفتوح مع الصحفيين بمقر النقابة لمناقشة وشرح كافة القضايا المتعلقة بملف التأمينات،على أن يتم التنسيق في هذا الشأن في أقرب وقت.