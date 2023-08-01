اليونسكو توصي بإدراج البندقية الإيطالية على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر

أوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بوضع مدينة فينيسيا أو البندقية في شمال إيطاليا، على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، حيث تأسف المنظمة الأممية للإجراءات "غير الكافية" المتخذة لمواجهة تدهور الموقع إثر التطور المستمر للمدينة الإيطالية وتداعيات السياحة الزائدة وآثار التغير المناخي.

وأوضحت اليونسكو، في بيان لها نشر اليوم أن المباني الشاهقة والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير بصري سلبي كبير والتي كان يجب بناؤها بعيدا عن وسط المدينة، كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر المناخية الأخرى المرتبطة بالاحتباس الحراري، هي عوامل تهدد سلامة "المدينة العائمة" في إيطاليا.

وأكدت المنظمة الأممية أن حل هذه المشاكل "القديمة ولكن الملحة" يعوقه غياب رؤية استراتيجية مشتركة وشاملة وأيضا ضعف الكفاءة والتنسيق بين السلطات الإيطالية المحلية والوطنية.

وتواجه البندقية "خطرا مؤكدا" لذا تأمل اليونسكو أن يؤدي إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر "إلى التزام وتحرك أكبر من جانب الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية".

ولكي يتم إدراج البندقية على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، يجب موافقة الدول الأعضاء المشاركين في الاجتماعات المقررة في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر في الرياض.