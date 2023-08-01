باكستان: الطفرة في أسعار سوق النفط الدولية تجبر الحكومة على رفع أسعار البترول

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، إن الطفرة التى حدثت في أسعار سوق النفط الدولية أجبرت الحكومة على رفع أسعار البترول، على الرغم من رغبتها دائما في تخفيف العبء عن الفقراء.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" عن شريف قوله في مقابلة تلفزيونية إنه خلال مراجعات جرت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، فإن أسعار البترول كانت منخفضة معظم الوقت.

وأكد في تصريحاته أنه بهدف حماية الفقراء من التضخم، لم تقم الحكومة بأي زيادة في أسعار الكهرباء بالنسبة للمستخدمين الذين يستهلكون حتى 200 وحدة.

وقال إن الحكومة ملزمة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى يتم السماح بموجبه بتقديم الدعم المستهدف فقط.