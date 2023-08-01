قدم الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة، قبل كتابة رغبات الالتحاق بالكليات، مشيرًا إلى أن متطلبات سوق العمل أصبحت متغيرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أن طلاب هندسة كانوا يفضلون قسم الميكانيكا، في الخمسينيات والستينيات؛ لأن مصر وقتها كانت تسعي لتحقيق ثورة صناعية.

وأوضح أن طلاب الهندسة اتجهوا لقسم المدني والإنشائي في السبعينيات والثمانينيات، بينما أصبحت هندسة اتصالات السائدة في التسعينيات وعام 2000، قائلًا إن الذكاء الصناعي والكمبيوتر، استحوذ على اهتمامات الطلاب في الـ20 عامًا الأخيرة.

ولفت إلى أن التوقعات باختفاء بعض الوظائف وظهور غيرها، كالذكاء الصناعي وتطبيقات الهاتف المحمول والتكنولوجيا، لا يمنع أن الدولة ما زالت في احتياج للتخصصات الإدارية والطبية.

واستطرد: «لقد توقعنا أمرًا مشابهًا في الثورة الصناعية الثالثة ولم يحدث؛ لأن الدنيا تتغير بشكل غير المتوقع، فاتجه الكثير إلى تغيير العمل، وهذه فائدة التعلم، فلا يكفي أن تتخرج وانتهي الأمر، وإنما لابد أن تستمر في التعلم؛ لتتطور وتعدل وتغير مسارك، وفقا لاحتياجات سوق العمل».