النمسا: تغير المناخ يضاعف المخاطر التي تواجه متسلقي الجبال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد خبراء، اليوم الثلاثاء، أن المشي لمسافات طويلة وممارسة نشاط التسلق في جبال الألب بات أكثر خطورة بسبب تغير المناخ.

وقال رولف ساجسير، مسئول التدريب والسلامة للرياضات الصيفية بنادي جبال الألب السويسري (ساك) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم: "ليس هناك أدنى شك في أن الخطر بالجبال آخذ في الارتفاع".

وبسبب هذا الوضع، تزايد الطلب على الجولات المصحوبة بمرشدين من ذوي الخبرة، حسبما أفاد مرشدو الجبال بالنمسا.

وقال فولفجانج روسيجر، رئيس جمعية مرشدي الجبال في سالزبورج، إنه خلال موسم الذروة الحالي، يصعب أحيانا حجز مرشدين لرحلات تسلق الجبال.

وأضاف روسيجر (35 عاما): "يريد البعض مشاهدة نهر جليدي قبل أن يختفي. وأصبحت الجولات الجليدية بشكل خاص أكثر حساسية من أي وقت مضى بسبب تغير المناخ وزيادة الصدوع نتيجة لذلك.

كما زاد خطر هبوب العواصف الرعدية وهطول الأمطار الغزيرة، وفوق كل ذلك، هناك مسارات لم تعد صالحة للاستعمال.

وقال روسيجر: "لا يوجد لدى الكثيرون المعرفة أو الوقت اللازم للاستعداد الشامل لجولات أطول، وإدراك المخاطر".

ومن الأمثلة المثيرة على المخاطر الجديدة الانهيار الأرضي الذي حدث في جبل فلوشثورن بمقاطعة تيرول في يونيو الماضي والذي شهد انهيار القمة بأكملها وسقوط نحو مليون متر مكعب، أي ما يعادل حمولة نحو 120 ألف شاحنة.