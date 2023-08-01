سلوفاكيا تسلم أوكرانيا أول قطعتين من مجموعة من مدافع هاوتزر- زوزانا-2

الأكثر قراءة
الإعلان رسميا عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء - ننشر مواعيد قطع التيار في 24 محافظة
عمرو أديب لرئيس بنك مصر: بتستثمروا الدولارات في إيه عشان تجيبوا الـ7% و9%؟
محافظ الغربية يشهد الجنازة العسكرية.. ويقدم واجب العزاء لشهداء بسيون وزفتى
«التعليقات المُرحبة».. أكثر ما أثار استغراب عمرو أديب في تجنيس مروان الشوربجي (فيديو)
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. من يستحق لقب أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز 2022-2023؟
مارسيل كولر - الأهلي
خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك
علي ماهر - فيوتشر
جايمي باتشيكو - بيراميدز
شوقي غريب - المقاولون العرب
النتـائـج
تصويت