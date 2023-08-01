سلوفاكيا تسلم أوكرانيا أول قطعتين من مجموعة من مدافع هاوتزر- زوزانا-2

سلمت سلوفاكيا إلى أوكرانيا أول قطعتين من 16 مدفعا طراز هاوتزر زوزانا-2 من المقرر تسليمها إلى كييف؛ وتشارك الدنمارك والنرويج وألمانيا مع سلوفاكيا في تمويل تصنيع هذه المدافع.



جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع السلوفاكية في براتيسلافا، اليوم الثلاثاء.



ومن المنتظر أن تقوم شركة كونستروكتا-ديفينس المملوكة للحكومة السلوفاكية بتسليم بقية المدافع إلى أوكرانيا في موعد أقصاه نهاية 2024 لاستخدامها في الحرب الروسية الأوكرانية.



وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصفقة قرابة 92 مليون يورو.



وقال رئيس الحكومة السلوفاكية المؤقت لودوفيت اودور إن "هذا اليوم هو نتاج تعاون دولي ممتاز ويثبت أن سلوفاكيا بمقدورها أن تنتج تقنية حديثة وموثوقة"، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على إعداد تصميم لمدفع هاوتزر جديد يمكن إنتاجه في أوكرانيا نفسها.



يذكر أن مدفع هاوتزر زوزانا 2، عبارة عن قطعة مدفعية مركبة على هيكل مدرع بعجلات، ويطلق هذا المدفع ذخيرة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من عيار 155 مليمتر، وبالإضافة إلى هذه الصفقة، ستحصل أوكرانيا على ثماني قطع أخرى من هذا المدفع في إطار صفقة تجارية.