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وزير تونسي: أكثر من 4 ملايين مواطن تحت خط الفقر

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 5:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 5:55 م

قال وزير الشئون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، إن عدد التونسيين تحت خط الفقر تجاوز الأربعة ملايين.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف الزاهين خلال جلسة مع نواب بالبرلمان، أن الوزارة وضعت خططا وبرامج للقضاء على الفقر، غير أن هذا «ليس من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، بل دور كل مؤسسات الدولة».

وتعيش تونس التي يقطنها 12 مليون نسمة أزمة مالية، وهي على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة، وتعاني من نقص في السلع الأساسية.

وذكر وزير الشئون الاجتماعية، أن عدد الأميين في تونس بلغ حوالي مليونين، مع تسجيل مليون أمي خلال العشر سنوات الأخيرة وحدها.

واشار إلى أن نسبة البطالة فاقت العشرين بالمئة، و70 بالمئة منها من حاملي الشهادات الجامعية.


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