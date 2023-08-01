إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف ورفع 262 طن قمامة ومخلفات بالفيوم

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، بأنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالة تعديات البناء على الأراضي الزراعية، وتمكنت من إزالة 3 حالات تعدِ، كما تم رفع 262 طن قمامة ومخلفات.

وأضاف أن الوحدة المحلية بقرية السعدية، أمس الاثنين، قامت بمنع حالتي تعد على قطعتي أرض بزمام القرية، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات، بمساحة قيراط لكل حالة، كما قامت الوحدة المحلية بقرية بيهمو بإزالة تعد على قطعة أرض زراعية بمساحة قيراط واحد، عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض بارتفاع 4 أمتار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح أن حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية، أسفرت عن رفع 253 طن قمامة و9 أطنان أتربة من المدينة وقرى المركز.