هند سعيد صالح: والدي اعتذر عن فيلم «مسجل خطر» عشان خاطري

كشفت هند صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، عن ارتباط والدها بالفنان عادل إمام، مضيفة أنه عند زواجه اختار سكنًا في العمارة المقابلة له.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، أنها على تواصل مع الفنان عادل إمام حتى الآن، لافتة إلى أنها كانت تراه بصحبة والدها طوال الوقت أكثر من عمها.

وذكرت أنها كانت سببًا في عدم مشاركة والدها الفنان سعيد صالح، بفيلم «مسجل خطر»، معقبة «كنت بقوله مش كل ما تتطلع مع عادل إمام تموت، ورفض الفيلم عشان خاطري»- بحسب تعبيرها.

ولفتت إلى أن هذا الأمر جعلها تأخذ موقفا من الفنان عادل إمام، وكانت تعتبره شخصية شريرة من وجهة نظرها آنذاك، ما دفع والدها للاعتذار عن الفيلم، مضيفة أنها بعد مشاركته في فيلم سلام يا صحابي مع والدها، ذهبت إلى غرفته لتبحث عن طلقات الرصاص في ملابسه.

وأشارت إلى أن والدها في هذه الفترة كان ينتج مسرحا وأراد أن يتفرغ له لأنه انفصل عن الفنانين المتحدين، ولكنه لم يبتعد عن عادل إمام، واشترك معه في أعماله الفنية وكان آخرها في فيلم «زهايمر»، هذا إلى جانب ظهوره دون أن يتحدث في مسرحية «الواد محروس بتاع الوزير».