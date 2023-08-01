الجيش اللبناني يوقف مواطنا سوريا لانتمائه إلى تنظيم إرهابي

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني مواطنا سورياً لانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومشاركته في القتال ضد الجيش.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، "أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوري (م.ش.) لانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومبايعته تنظيم داعش، ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال والاعتداء على أحد الحواجز العسكرية".

وأشار البيان إلى أن الموقوف قام بتقديم "الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة في قتالها ضد الجيش ومحاولتها السيطرة على بلدة عرسال في العام 2014. كما تابع دورات عسكرية ودينية وشارك في مهمات أمنية لصالح التنظيمات الإرهابية".

يُذكر أن الجيش اللبناني كان قد حرّر جرود لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية في نهاية أغسطس عام 2017 .