الحكومة الإيرانية تقرر عطلة عن العمل بسبب موجة الحر

في ضوء موجة الحر في إيران أمرت الحكومة الإيرانية بعطلة عن العمل لمدة يومين.

ومع ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية في أجزاء كبيرة من البلاد، من المقرر أن تتوقف الهيئات والشركات عن العمل يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم الثلاثاء.

وفي تلك الأثناء حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تلوث الهواء وعواصف رملية في جنوب البلاد.

وتهيمن الصحراء على أجزاء كبيرة من إيران، التي يبلغ تعداد سكانها 90 مليون نسمة. ويحذر الباحثون منذ سنوات من تزايد حالات الجفاف في المنطقة التي تضررت بشدة من عواقب تغير المناخ. وفي جنوب البلاد من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فوق 50 درجة مئوية هذا الأسبوع.

وفي مدينة ديوانداره الكردية نزل السكان أمس الاثنين إلى الشوارع للاحتجاج على قطع مياه الصنبور، حسبما ذكرت منظمة "هنجاو" الحقوقية المعنية بشئون الأكراد في إيران، والتي تتخذ من النرويج مقرا لها، على "تويتر" مؤخرا.