أعلنت القوات البرية بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال، طرح 138 وظيفة شاغرة في التخصصات الهندسية، والفنية، والحرفية، والعمالية، والخاصة بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة.

وأوضحت القوات البرية، أن عدد الوظائف المتاحة في إدارات المدن العسكرية، وإدارات التشغيل والصيانة بالمناطق، هي 25 وظيفة بخميس مشيط، و22 وظيفة بالمنطقة الشرقية، و35 وظيفة بالعيينة، و11 وظيفة بالخرج والسليل، و12 وظيفة بالطائف، و7 وظائف بالقصيم، و20 وظيفة بنجران، و6 وظائف بالمدينة المنورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعت الراغبين في التقديم على هذه الوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط الدخول عبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الدفاع من خلال الرابط https://jobs.mod.gov.sa، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس الجاري ولمدة 5 أيام.