محطات الوقود الإيطالية تلتزم بعرض متوسط الأسعار إلى جانب أسعارها

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بدأت محطات الوقود الإيطالية في عرض متوسط الأسعار على مستوى البلاد إلى جانب أسعارها، اليوم الثلاثاء، تماشيا مع قرار حكومي يرمي إلى مزيد من الشفافية في أسعار الوقود.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرحلة تخطيط على مدار عدة شهور عقب إصدار "قرار الشفافية" في أواخر مارس.

وستراقب (وزارة المشروعات وصنع في إيطاليا) الإيطالية أسعار الوقود والديزل يوميا من الآن فصاعدا، بدلا من مراقبتها أسبوعيا وستنشرها عبر موقعها.

وقال وزير التجارة والصناعة الإيطالي أودولفو أورسو: "سيتمكن كل مستهلك الآن من التحقق مما إذا كان يدفع سعرا فوق المتوسط".

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على محطات الوقود على الطرق السريعة عرض متوسط الأسعار الوطني، بينما تلتزم المحطات الأخرى بعرض متوسط الأسعار الإقليمي.

وبلغ متوسط سعر الوقود الوطني اليوم الثلاثاء 1.984 يورو (2.18 دولار) للتر، وسعر الديزل 1.854 يورو للتر.

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