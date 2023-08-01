رفع بنك إتش إس بي سي البريطاني من توقعاته بالنسبة لعام 2023 بأكمله، عقب أن سجل ارتفاعا كبيرا في نتائج الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وأعلن البنك اليوم الثلاثاء أن أرباحه خلال الربع الثاني قبل حساب الضرائب ارتفعت بنسبة 89% لتصل إلى 8.77 مليار دولار مقارنة بـ4.64 مليار دولار العام الماضي. وبلغت الأرباح بعد حساب الضرائب 7.05 مليار دولار بارتفاع بنسبة 28% مقارنة بـ5.50 مليار دولار العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 36% لتسجل 16.71 مليار دولار مقارنة بـ12.24 مليار دولار.

ورفع البنك من توقعاته بالنسبة لعام 2023، حيث يتوقع تحقيق صافي إيرادات فوائد أعلى من 35 مليار دولار.