أوبر تعلن تحقيق أول أرباح تشغيل على الإطلاق

أعلنت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية أوبر تكنولوجيز، اليوم الثلاثاء، تحقيق أول أرباح تشغيل على الاطلاق، في حين تراجع سعر سهمها في تعاملات بورصة وول ستريت اليوم، بسبب الشكوك في قدرة الشركة على المحافظة على وتيرة النمو.

وأعلنت الشركة تحقيق أرباح تشغيل خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 326 مليون دولار وتدفقات نقدية حرة بقيمة 1.14 مليار دولار وإيرادات إجمالية بقيمة 9.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء للأنباء رأيهم يتوقعون وصول الإيرادات إلى 9.3 مليار دولار.

وأشارت بلومبرج إلى أن معدل نمو الإيرادات خلال الربع الثاني هو الأقل منذ الربع الأول من 2021.

وتراجع سعر سهم أوبر في التعاملات الصباحية ببورصة نيويورك بنسبة 5.1% إلى 46.97 دولارا، في حين يزيد سعر السهم حاليا عن ضعف مستواه في بداية العام الحالي.

وقال مانديب سينج المحلل في خدمة بلومبرج إنتيليجانس للتحليلات الاقتصادية إن السوق لا تؤمن بقدرة أوبر على المحافظة على وتيرة النمو المرتفعة.

في الوقت نفسه، مازال نشاط أوبر لم يتضرر من ارتفاع معدل التضخم حيث مازال العملاء مستعدين لدفع ثمن أعلى مقابل استخدام وسيلة انتقال مريحة وكذلك توصيل طلباتهم من المطاعم ومتاجر الأغذية إلى أبواب بيوتهم.

وعاد نشاط أوبر في كل من الولايات المتحدة وكندا إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي وصل فيه نشاط قطاع توصيل الطلبات إلى المنازل إلى مستويات قياسية رغم ارتفاع أسعار الغذاء ورسوم الخدمة.