المفوضية الأوروبية: إمدادات أوروبا من اليورانيوم آمنة بعد انقلاب النيجر

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قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن إمدادات أوروبا من اليورانيوم آمنة، وذلك بعد الإنقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي في النيجر بغرب أفريقيا.

ويذكر أن اليورانيوم معدن مشع ثقيل، ويستخدم في تشغيل المفاعلات النووية، فيما تعتبر النيجر موردا مهما لبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث: "يمكنني أن أؤكد أنه لا يوجد خطر على الامدادات، فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي".

وتابع أن هناك حاليا مخزونات كافية من اليورانيوم الطبيعي في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه توجد احتياطيات كافية في السوق العالمي لتغطية احتياجات التكتل على المدى المتوسط والطويل.

ووفقا للخبراء، فإن النيجر كانت خامس أكبر مورد يورانيوم لفرنسا على مدار السنوات العشر الماضية. وشددت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق هذا الأسبوع على أن باريس لديها مصادر مختلفة لليوارنيوم.