صلاح عبد الله: مسرحية الكاتب والشحات شهدت ميلاد عبلة كامل

قال الفنان صلاح عبد الله، إن مسرحية "الكاتب والشحات" شهدت ميلاد الفنانة عبلة كامل، مشيرًا إلى أن المسرحية التي أخرجها ناصر عبد المنعم كانت أول وقوف لها على خشبة المسرح، وكانت بمثابة جواز مرور للفنانة الكبيرة إلى عالم الفن.

وأكد "عبد الله"، خلال ندوته التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، أنه يحق لأي فنان أن يقرر الاستمرار في مسيرته الفنية، أو أن يتوقف عن العمل بالفن، مشددًا على أن توقف الفنانة عبلة كامل وقرارها حق أصيل لها.

وعلق بأنه يفخر بأنه مثل بجوار فنانة مبدعة تدعى عبلة كامل.

وتحدث صلاح عبد الله، خلال الندوة عن تجربة "المهرج" إخراج ناصر عبد المنعم، والتي شاركته في بطولتها الفنانة عبلة كامل، ووصفها بالتجربة الفريدة والعزيزة على قلبه.

وقال إن مسيرته الاحترافية كلها كانت في القطاع الخاص، ولكن المسيرة التي يعتبرها هي الأهم والتي تستحق التكريم هي تلك المرحلة التي تسبق الاحتراف ولا يعرفها الكثيرون، ولذلك فإن لديه رغبة في الحديث عنها حتى يخبر عنها الجمهور.

وأشاد الفنان ياسر صادق، بأن الفنان صلاح عبد الله صنع رجال المسرح.

من جانبه حرص المخرج والفنان خالد جلال على الكشف عن تجربتيهما مع الفنان صلاح عبد الله، وقال إن أول تجاربهما في التمثيل كانت بجوار "عبد الل"ه، حينما كان في مسرح الجامعة، وكان في هذا التوقيت جيل كبير أصبح معظمه الآن نجومًا كبارًا.

وأكد "جلال"، أن صلاح أخرج له العديد من المسرحيات في مسرح الجامعة، قبل أن يذهب لفرقة الفنان محمد صبحي.

وعلق على كلمات صلاح عبد الله، عن تكريمه في المهرجان القومي للمسرح، رغم أن كل تاريخه الاحترافي كان في مسرح القطاع الخاص، وقال إن كل العظماء كانوا من مسرح القطاع الخاص ومنهم عادل إمام، وعلى المسار عبد المنعم مدبولي، وغيرهم الكثير.