أطلق المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، استمارة المشاركة في دورته الثامنة المقرر إقامتها في محافظة قنا خلال مارس المقبل.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس المهرجان، إن الدورة الثامنة ستشهد تطورا كبيرا في فعاليات المهرجان بتقديم برامج جديدة مثل برنامج عروض مسرح الطفل، بالإضافة إلى برامج عروض مسرح الشارع التي تضم عروضا تراثية، وأيضا برنامج عروض الحكي التي ستقام في المقاهي الشعبية بعنوان حكاوي القهاوي، كذلك برنامج تنمية القرية والذي يقام في قرى ونجوع محافظة قنا ويتضمن برنامج فني ثقافي لأهالي القرى، بالإضافة إلى المسابقة الرئيسية التي تتناول العروض التراثية وقضايا المرأة.

وأضاف المؤلف بكري عبد الحميد، مدير المهرجان، أن الدورة الثامنة تتضمن الاحتفاء بالمسرح العراقي من خلال عدد من الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها قريبا، فضلا عن تطوير الورش التدريبية التي ينظمها المهرجان ضمن فعاليات الدورة الجديدة وستقدم ورشا متنوعة ومختلفة يقوم بها مدربون أجانب من أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى خبراء المسرح في مصر.

يذكر أن الدورة السابعة من المهرجان والتي أقيمت العام الماضي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في محافظة قنا بمشاركة 14 دولة بتقديم 50 فعالية تكريم 8 من فناني المسرح من مصر وأفريقيا وأوروبا، كما شهدت تقديم العديد من العروض المسرحية في عدد كبير من مدن وقرى ومستشفيات محافظة قنا ضمن برنامج تنمية القرية الذي أقيم لأول مرة في مصر وصاحبها عدد من الورش التدريبية، ذلك بجانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الدول العربية.