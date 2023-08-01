التعليم العالي: الجامعات والمعاهد تستوعب أكثر من 900 ألف طالب هذا العام

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المنظومة تضم 92 جامعة مصرية بمختلف أنواعها، هذا بالإضافة إلى 175 معهدًا، مؤكدًا أن هناك قدرة استيعابية للطلاب الناجحين كافة سواء الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة.



ودعا خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، الطلاب لزيارة المواقع الإلكترونية للكليات كافة بالجامعات المصرية، للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة في جميع القطاعات.



ولفت إلى أنه ليس هناك مشكلة في استيعاب أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة، منوهًا أنه العام الماضي تم استقبال 850 ألف طالب بالجامعات المختلفة، وربما يزيد عدد الطلاب هذا العام من من شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لأكثر من 900 ألف طالب.



وأشار إلى أن الوزارة أطلقت حملة إعلامية على مدار أسبوعين، اسُتخدم فيها وسائل الاتصالات الرقمية كافة، التي يجيدها طلاب الجيل الحالي، بالإضافة إلى فيديوهات وأدلة إرشادية وانفوجرافات مرتبطة بكيفية تنسيق رغبات الطالب على المواقع الإلكتروني.



وأوضح أن فكرة التنسيق الإلكتروني قائمة على المنافسة والمسابقة بين الطلاب، وفقًا لرغبات الطلاب ومجموع كل طالب، منوهًا أنه من حق الطالب اختيار 75 رغبة.



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة "الدور الأول"، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب السبت المقبل، وحتى الأربعاء 9 أغسطس.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الحد الأدنى في الشعبة العلمي سيكون 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر وتضم 22304 طلاب، وفي الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر وتضم 15013 طالبا، والشعبة الأدبي 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، وتضم 74923 طالبا.