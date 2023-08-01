محكمة روسية تؤيد الحكم بسجن منتقد الكرملين كارا مورزا 25 عاما

أيد القضاء الروسي الحكم بالسجن لمدة 25 عاما الصادر بحق فلاديمير كارا مورزا، أحد أشد المنتقدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورفضت محكمة في موسكو يوم الاثنين الطعن الذي تقدم به محامو كارا مورزا ضد الحكم، وفقا لوسائل إعلام روسية رسمية.

وكان الحكم القاسي قد صدر بحق المعارض/ 41 عاما/ في أبريل الماضي بعد إدانته بتهم تشمل الخيانة العظمى. ووصفت المحاكمة في الخارج بأنها "صورية".

يذكر أن هذا هو أطول حكم بالسجن يصدر بحق أحد معارضي الحكومة.

ونشر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تغريدة عبر تويتر قال فيها: "هذا(حكم) يائس ولا أساس له. إن رفض استئناف فلاديمير كارا مورزا أمر لا مبرر له. وينبغي إطلاق سراحه فورا. تقف المملكة المتحدة معه ومع أسرته".

ويقول أنصار كارا مورزا إن حكم المحكمة يرقى إلى حكم الإعدام بسبب حالته الصحية المتدهورة. وقال محاميه إن كارا مورزا فقد 17 كيلوجراما من وزنه خلال فترة اعتقاله ما قبل المحاكمة.

وقالت ماريانا كاتزاروفا، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في روسيا، الأسبوع الماضي "أنا قلقة من أن جريمة فلاديمير كارا مورزا الوحيدة كانت قول الحقيقة للسلطة، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة 25 عاما".

وذكرت جمعية الصحافة البريطانية مساء الاثنين أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على ستة أشخاص، من بينهم قاضيان في محكمة مدينة موسكو، بسبب القضية، قائلة إنهم سيخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول.