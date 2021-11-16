نادي دسوق:«لنا مستحقات من انتقال لاعب الأهلي إلى زد»

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قال إيهاب عارف نائب رئيس نادي دسوق، إن فريقه له مستحقات من انتقال حمدي ياسر من الأهلي إلى نادي زد.

وأضاف عارف في تصريحات تليفزيونية: «حمدي ياسر انتقل للأهلي، وعدلي القيعي أبلغنا أن الأحمر لن يدفع الكثير من الأموال، ولكن سوف يضع بنود إضافية مثل تصعيده للفريق الأول أو حصوله على بطولة، وقتها يحصل النادي على المزيد من الأموال».

وتابع: «فضلا عن وجود 15 % نسبة من إعادة البيع، وهو الآن سوف ينضم لنادي زد».

وأوضح: «مستحق لنا ١٥٪ من حق إعادة البيع، إلى جانب حق الرعاية أيضًا».

وأكمل: «كنا نريد أن نعلم تفاصيل عقد اللاعب مع زد لنتفاوض على مستحقاتنا».

وأتم: «نثق في إدارة الأهلي، ولم نتواصل إلى الآن لأن العقود لم يتم تفعيلها بعد».