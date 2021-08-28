علق الإعلامي عمرو أديب، على المشادة التي وقعت بين لاعبي الزمالك والشباب السعودي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية – الطائف، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ضمن منافسات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إنه يتعجب من الحالة العصبية للاعبي نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنهم لاعبون محترفون، وعليهم السيطرة على أعصابهم.

وأشار إلى أن حكم المباراة لم يكن جيدًا بالدرجة الكافية، معقبًا: «لا يمكن استفزازك بهذه الطريقة، إيه اللي بيعمله محمد صبحي ده، يعني إيه تزق اللاعيبة وتتخانق؟ وتخرج عن تركيزك والسلوك الرياضي».

ولفت إلى أن اللاعب يجب ألا يشعر بالاستفزاز، حتى يكون قادرًا على التركيز في المباراة، مضيفًا: «أصبحت ظاهرة في الزمالك إننا بنتخانق.. حد يفهم اللاعيبة إن ده مش أسلوب لعب».

وذكر أن الزمالك عليه أن يفوز أمام النصر السعودي يوم الخميس المقبل، حتى يضمن الاستمرار في البطولة، منوهًا أن النصر أقوى بكثير من فريق الشباب.

واستطرد: «هو إحنا معندناش حارس مرمى تاني غير محمد صبحي ولا إيه؟ الراجل محتاج أعصابه تهدى شوية، خناق وزعيق وشتائم وزق، وبعدين وآخرتها؟ نفس المشكلة مع زيزو، أنت لاعب محترف ودولي المفروض تلم زملائك وتقول إهدوا، كابتن شيكابالا متضايق ومتعصب، طب نلعب إزاي؟».

وفاز الشباب السعودي على فريق نادي الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية الأبطال».