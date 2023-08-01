نعت الفنانة عفاف شعيب، عبد الله، نجل الفنانة شمس البارودي والفنان حسن يوسف، قائلة: "جنازة اليوم كانت مؤلمة للغاية، ووصفت شعيب عبد الله أنه من نوع الشباب الهاديء المحترم، مضيفة: رأيته مرتين أو ثلاثة من مدة طويلة مش بيتكلم كتير.

وتابعت خلال مداخلة برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"،: شمس قالت له مش عايزة أروح السنة دي المصيف وقال لها لازم اروح وكانت منهارة وبتقولي راح لقضاه".

وأضافت: الحج حسن نزل الساعة 12 ظهرًا أول أمس وغاب لفترة طويلة وبحثوا عنه كثيرًا وأبلغنا البوليس والساعة 3.30 فجرًا وجدوا الجثة عائمة على سطح المياه".

واصلت: "كان في البحر طول اليوم ودي الحتة اللي تعباهم نفسيًا والموج كان عالي رغم التحذيرات وأعتقد أنه نزل وده كان قضاء الله وهو كان بيعوم كويس".

كما كشفت أن عبد الله لم يكن متزوجًا ورافض للزواج لكن والدته كانت تعد له شقته وتنتهي من تجهيزها وأنه منذ ثلاثة أيام أخبرها برغبته في الزواج وأن تختار هي العروس له، قائلة: "شمس قعدت تقول عروستك في الجنة ياعبد الله، كان سندي وأكتر أبنائي وفاء".