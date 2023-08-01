يرى حسين السيد حارس مرمى الزمالك السابق، أن خوان أوسوريو المدير الفني للفريق أخطأ في تشكيل مواجهة الشباب السعودي، وكان عليه المحافظة على ثبات التشكيل الذي واجه به اتحاد المنيستري التونسي، مشيرا إلى أن المنافس لم يكن لديه خطة واضحة في اللعب، بغض النظر عن أخطاء الحكام.

وقال حسين في تصريحات تليفزيونية: "ليس معني احتساب ركلة جزاء غير صحيحة، أن تنتهي المباراة، ظهرت حالة توتر وعصبية على لاعبين كبار ومن أصحاب الخبرات، وبدلا من تدارك الأمور وجدنا اللاعبين في حالة انفعالية شديدة، مع توتر الحكم الذي لم يكن على مستوى المباراة".

وأضاف: "كان يجب تهدئة الحكم بدلا من إثارته ضد الزمالك، لكن اللاعبين لم يتعاملوا جيدًا وانفلتت منهم الأمور داخل الملعب، والزمالك كان خائفا أكثر من اللازم خلال الشوط الأول، ومعظم المستويات في البطولة متقاربة، ومن السهل الفوز بالبطولة وستفرق كثيرا مع اللاعبين والنادي".

وأكمل: "البطولة العربية كانت من الممكن أن تكون نقطة انطلاق للموسم المقبل، ولا مفر من الفوز على النصر السعودي من أجل الصعود، لأن الشباب حسم الصعود بنسبة كبيرة وسيواجه المنيستري في الجولة القادمة".

وواصل: "هناك ضغوط كبيرة على فريق الكرة بنادي الزمالك، وعلى النادي كله بصفة عامة في ظل حالة عدم الاستقرار، ولكن اللاعبين عليهم المحافظة على الهدوء داخل الملعب وأن يقاتلوا من أجل الفوز، والزمالك قادر على تخطي النصر إذا حافظ على كامل تركيزه".

وتابع: "جمهور الزمالك كان دائما يساند الفريق عند تواجده في الخليج، لكن فوجئت بوجود عدد قليل من الجماهير في المدرجات ولا أعرف الأسباب وراء عزوف الكثيرين عن مساندة ودعم الفريق".

وأتم: "هناك أمور خارج حدود المنطق، وقعنا مع إمام عاشور على كل العقود ولم يتم توثيقه، وتبريرات المشرف العام على الكرة غريبة، بينما عقد عبدالله جمعة تم توثيقه بشكل طبيعي، ولا أعرف سر توثيق عقد لاعب وتجاهل آخر".