كوريا الجنوبية والإمارات تناقشان الوضع الحالي للتعاون التنظيمي النووي

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أعلنت لجنة الأمن والسلامة النووية في كوريا الجنوبية، عن أن رئيس لجنة الأمن والسلامة النووية "يو جوك-هي"، التقى اليوم الاثنين، بالمدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات كريستر فيكتورسن.

وبحسب اللجنة الكورية الجنوبية، ناقش الجانبان الوضع الحالي للتعاون التنظيمي النووي وسبل التعاون المستقبلي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ووقع البلدان اتفاقية تعاون بين لجنة الأمن والسلامة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية مع تصدير محطة براكة للطاقة النووية في عام 2011، ويعقدان اجتماعات منتظمة لمشاركة حالة تشغيل المحطات النووية والخبرات التنظيمية.