اليابان: ارتفاع مبيعات تويوتا في الربع الأول من 2023

أعلنت مجموعة تويوتا موتور كورب، أكبر منتج سيارات في اليابان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حجم مبيعاتها خلال الربع الأول، بدعم من جهود تحسين الإنتاج التي تم الترويج لها مع الموردين.

وقالت تويوتا إن التحسن في العرض والطلب على أشباه الموصلات ساهم في هذا الارتفاع.

وأضافت المجموعة أن الدخل التشغيلي زاد نتيجة لبيع كل سيارة بدقة وبأسعار تتناسب مع جاذبية المنتج المحسنة من خلال مبادرة تويوتا لصنع سيارات أفضل من أي وقت مضى، الأمر الذي ساعد في خفض تأثير الارتفاع الحاد في أسعار المواد.

وأوضحت المجموعة أنه، باستثناء التأثير الكلي لأسعار صرف العملات الأجنبية ومكاسب وخسائر تقييم المقايضة وعوامل أخرى، تحسن الدخل التشغيلي للربع الأول بمقدار 375 مليار ين (2.6 مليار دولار) على أساس سنوي، فيما بلغ صافي دخل الشركة في الربع الأول 1.3 تريليون ين مقارنة بـ 736.8 مليار ين في العام السابق.

وبلغ الدخل التشغيلي 1.1 تريليون ين، مقارنة بـ578.6 مليار ين العام الماضي. وبلغ ربح السهم الواحد 96.74 ين، مقارنة بـ53.65 ين. وبلغت إيرادات المبيعات 10.5 تريليون ين، مقارنة بـ8.5 تريليون ين في العام المنصرم.

وقالت تويوتا إن مبيعات السيارات الموحدة للفترة المذكورة بلغت 2 مليون و326 ألف وحدة، وهو ما يمثل 115.5٪ من مبيعات السيارات الموحدة لنفس الفترة من السنة المالية السابقة. وبلغت مبيعات سيارات تويوتا ولكزس 2 مليون و538 ألف وحدة، وهو ما يمثل 108.4٪ من هذه المبيعات، العام الماضي.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية، وشكلت 34.2٪ من إجمالي المبيعات.

وقالت المجموعة إنها تتوقع للسنة المالية 2024، دخلا تشغيليا قدره 3 تريليونات ين وأن تبلغ إيرادات المبيعات 38 تريليون ين.