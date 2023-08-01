ردود أفعال غاضبة بعد تجاهل صلاح في قيادة ليفربول

أثار اختيار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، لـ الهولندي فيرجيل فان دايك، قائدًا للريدز خلفًا لجوردان هندرسون، وألكسندر أورنولد، نائبًا له، ردود أفعال غاضبة بين جماهير حمر الميرسيسايد، بعد تجاهل نجم الفريق محمد صلاح، ووجود في مركز متأخر بين قادة الفريق.

ويشعر عدد من مشجعي الريدز، بالغضب الشديد من تجاهل كلوب وليفربول لنجمه المصري محمد صلاح، في حمل شارة قيادة الفريق الموسم المقبل.

ويرى مشجعي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن محمد صلاح أحد أفضل لاعبي الفريق على مر العصور، كان ينبغي أن يكون ضمن القادة.

وجاءت ردود أفعال جماهير ليفربول على عدم اختيار صلاح قائدًا للفريق، ساخنة وملتهبة للغاية، حيث قال أحد المشجعين:" هذا قلة احترام تجاه صلاح مرة أخرى".

وأضاف آخر:" هذا ليس صحيحا، كنت أفضل أن يكون صلاح نائبا للقائد"، في حين شعر مشجع ثالث بالحزن، قائلًا:" رغم ذلك أنا مستاء لمحمد صلاح"، بينما قال مشجع رابع "محمد صلاح لا يتلقى الاحترام مرة أخرى".

في حين انتقد مشجع آخر، قرارات ليفربول، قائلا "يمكن للجميع أن يكون قائد الفريق الآن؟ أصبحت كرة القدم مملة".

بينما يرى مشجع آخر أن الاختيارات جاءت جيدة، قائلًا:" اختيار جيد وآمل أيضًا أن يكون محمد صلاح من بين القادة".

وكان كلوب قد حدد ترتيب قادة ليفربول، على النحو التالي:" الترتيب هو فيرجيل فان دايك، ترينت، أندرو روبرتسون، أليسون بيكر ثم محمد صلاح، جميعهم يتحلون بصفات القائد وسيكون لهم دور هائل في الموسم الجديد مع ليفربول".