مسلح يطلق النار على موظفة بالقنصلية السويدية في إزمير التركية

أصيبت امرأة بجروح جراء اعتداء مسلح أمام مبنى القنصلية الفخرية السويدية في مدينة إزمير غربي تركيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأفادت ولاية إزمير في بيان، اليوم الثلاثاء، أن امرأة تعرضت لجروح نتيجة هجوم مسلح نفذه شخص معاق ذهنيا، أمام المبنى.

وأوضح البيان أنه تم نقل المصابة، التي تعمل سكرتيرة في القنصلية الفخرية السويدية، إلى المشفى وحالتها خطيرة.

فيما تم توقيف الفاعل وبحوزته المسدس، أداة الجريمة، وهو مسجل في مديرية نفوس ولاية أغري.

ووقع الهجوم حوالي الساعة 1245 مساء (0945 يتوقيت جرينتش)، حسبما ذكر مكتب الوالي عبر موقعه.

وصرحت وحدة شرطة مكافحة الإرهاب في إزمير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن هناك تحقيقا جاريا بالفعل، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وأفادت قناة "خبر ترك" بأن الواقعة يعتقد أنها مرتبطة بخلاف بشأن عملية التقديم للحصول على تأشيرة.

وأضافت القناة أنه ليس هناك أي إشارة على الفور إلى دافع سياسي وراء الهجوم.

وتسبب إحراق نسخ من المصحف في الدنمارك والسويد في الأسابيع القليلة الماضية في نشوب احتجاجات غاضبة في عدة دول مسلمة.