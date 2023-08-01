أيسلندا توقف عمليات سفارتها في موسكو

أوقفت السفارة الأيسلندية في موسكو جميع عملياتها، اليوم الثلاثاء، بسبب مستوى العلاقات التجارية والثقافية والسياسية الذي وصل "لأدنى مستوى على الإطلاق" بين الدولتين، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في ريكيافيك.

كانت حكومة أيسلندا قد أعلنت في مطلع يونيو أنها لم تعد قادرة على تبرير الإبقاء على السفارة، وأنها ستعلق عملياتها في الأول من أغسطس.

وفي الوقت نفسه، طلبت وزارة الخارجية أن تخفض روسيا مستوى أنشطتها في أيسلندا.

كانت السفارة في العاصمة الروسية تمثل مصالح أيسلندا مع عدة دول في القوقاز وآسيا الوسطى. وسيتولى هذا دبلوماسيون في ريكيافيك اعتبارا من الآن.

وشددت وزارة الخارجية أنه رغم ذلك، لا يعني القرار قطع العلاقات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن أيسلندا ستعيد العمليات مجددا في السفارة بموسكو بمجرد أن تسمح الظروف.