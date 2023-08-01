أبطال الكونغ فو يشاركون في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

شارك أبطال الكونغ فو في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية، بمشاركة 5000 شاب وفتاة فى جميع المحافظات، بالتزامن مع إطلاق مبادرة «صيف شبابنا».

وقال شريف مصطفى رئيس الإتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الإتحاد الدولى للووشو كونغ فو إن الهدف من المبادرة تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

وأضاف أن أهمية هذه الاحتفالية تعود إلى دورها في تعزيز دور الشباب في المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن مبادرة «صيف شبابنا» تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة.

وحضر الحفل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والرياضيين والكيانات الشبابية وبعض من الفنانين والإعلاميين.