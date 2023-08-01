 مقتل 5 من القوات السورية في هجوم لداعش ببادية حماة - بوابة الشروق
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مقتل 5 من القوات السورية في هجوم لداعش ببادية حماة

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 10:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 10:53 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل خمسة من القوات الحكومية السورية وسائقي شاحنات وإصابة أربعة، في هجوم لتنظيم داعش استهدف قافلة نفط عسكرية في بادية حماة.

وقال المرصد- مقره لندن- في بيان صحفي اليوم، إن مسلحي تنظيم داعش هاجموا قافلة عسكرية تضم صهاريج محملة بالنفط، على طريق الرقة-سلمية بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة لاحتراق عدد من الصهاريج.

ووفق المرصد، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية 367 قتيلا منذ مطلع عام 2023.

واستخدم منفذوا الهجوم بنادق آلية وقذائف صاروخية ، بحسب المرصد.

وكان تنظيم داعش يسيطر على أنحاء شاسعة من سوريا التي تمزقها الحرب والعراق المجاورة.
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